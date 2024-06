Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Schleiz Krankenhaus-Insolvenzwelle geht weiter: Sternbach-Klinik auch pleite

26. Juni 2024, 12:19 Uhr

In Thüringen ist ein weiteres Krankenhaus in die Insolvenz gerutscht. Getroffen hat es die Sternbach-Klinik in Schleiz. Sie soll in Eigenverwaltung saniert werden, um attraktiv für potenzielle Partner und Investoren zu werden - und so als Standort erhalten zu bleiben.