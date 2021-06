Der Saale-Orla-Kreis verzichtet auf sein Vorkaufsrecht für das Schleizer Krankenhaus. Das habe die Mehrheit des Kreistages am Montagabend entschieden, hieß es nach den Beratungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Montag. Damit ist der Verkauf des Krankenhauses an die Sternbach-Kliniken möglich. Vor knapp zwei Wochen hatte bereits der Landkreis Greiz auf sein Vorkaufsrecht verzichtet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK