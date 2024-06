"Wie ein Märchen" Kaum gefahrene Wartburgs aufgetaucht

Ein platter Reifen, Moos an den Fenstern und jede Menge Rost. Bei den meisten Autofans würde der Anblick der beiden Wartburg Tourist in der Nähe des Schleizer Dreiecks für wenig Begeisterung sorgen. Nicht so bei Robert Redlich. Er hat die drei Fahrzeuge erst vor Kurzem erworben.