Motorsport Schleizer Dreieck feiert 100. Geburtstag

Am 10. Juni 1923 ging das Schleizer Dreieck als Teststrecke für Brennstoffprüfungen in Betrieb, in besten Zeiten pilgerten bis zu 250.000 Zuschauer an den Rennwochenenden in die kleine Ostthüringer Stadt. Rund um das Jubiläum wollen die Organisatoren mit ihrem Programm wieder viele Motorsportbegeisterte nach Schleiz locken.