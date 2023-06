Historische Autos und besondere Sportwagen bestaunen, fachsimpeln und die Rennen verfolgen: Tausende sind am Samstag zum Auftakt der Festwochen zum 100-jährigen Bestehen des Schleizer Dreiecks gekommen. Wer besondere Rennfahrzeuge liebt, war am Samstag am Schleizer Dreieck goldrichtig. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Mehr als 600 Rennfahrzeuge - Autos, Motorräder, Seitenwagenmaschinen und Formelrennwagen - waren bei den Präsentationsrennen am Start. Der Anlass für die Feier am Samstag: Das erste Rennen am Schleizer Dreieck - eine sogenannte Brennstoffprüfung - war vor genau 100 Jahren, das heißt am 10. Juni 1923. Zum Jubiläum kamen am Samstag mehr als 600 Rennfahrzeuge - auch der Marken Trabant und Melkus, wie im Bild zu sehen.

In besten Zeiten pilgerten bis zu 250.000 Zuschauer an den Rennwochenenden in die kleine Ostthüringer Stadt. Zum Jubiläum haben der MSC Schleiz und die Stadt ein buntes Programm rund ums Schleizer Dreieck zusammengestellt. Das erste Rennen am Schleizer Dreieck war vor 100 Jahren, das heißt am 10. Juni 1923.

In den kommenden Tagen sind 13 Veranstaltungen geplant. Rennen, Präsentationen, Lesungen und Kinovorführungen stehen unter anderem auf dem Programm. Auch Raritäten und Oldtimer werden am Rande der Naturrennstrecke gezeigt. Der Motorsportclub Apolda zeigte seine "Schätzchen".

Zahlreiche Fahrzeuge der Klassen Trabant, Melkus und Tourenwagen rollten am Samstag über die temporäre Rennstrecke. Auch zu DDR-Zeiten waren Motorsportbegeisterte aus ganz Deutschland gekommen. Denn es gingen nicht nur Rennfahrer aus der DDR und den sozialistischen Ländern, sondern auch aus der Bundesrepublik an den Start. Historischer Ost-Sportwagen: Auch zu DDR-Zeiten waren bereits Motorsportbegeisterte aus ganz Deutschland zum Schleizer Dreieck gekommen.