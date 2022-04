Marcus Kemmer steht erwartungsvoll in der Tür zur neuen Schlossküche. Zwei Arbeiter tragen ein Wandkühlgerät für frischen Salat in den Raum. In der Mitte steht das Herzstück - vier Meter misst der Edelstahlblock, wo in Zukunft die Gerichte aus dem Schlossrestaurant zubereitet werden sollen.

Um das Schloss zieht sich auch heute noch ein Wassergraben, eine breite Freitreppe und ein weitläufiger Park runden das Ensemble ab. Marcus Kemmer verliebte sich auf Anhieb in das Oppurger Schloss. "Ich hatte damals schon drei Villen in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) und jemand sagte mir, dass das Schloss hier einen neuen Eigentümer sucht" sagt der frischgebackene Schlossbesitzer.

Seit elf Wochen sind nun die Handwerker hier zu Gast, haben zunächst alles gereinigt und entrümpelt. Der neue Eigentümer sprüht vor Ideen und ist stolz, was in der kurzen Zeit schon geschafft wurde. Im Dachgeschoss warten die Hotelzimmer noch auf die neuen Möbel, schon bald sollen hier Hochzeits- und Urlaubsgäste wohnen. Eine Etage tiefer sind gerade Mitarbeiter mit dem Reinigen der Fenster beschäftigt.

Der Schlossherr freut sich, dass er in Oppurg so positiv aufgenommen wurde. Marcus Kemmer stellte im letzten Jahr sein Konzept in einer Bürgerversammlung vor. "Die Leute hier lieben ihr Schloss", sagt er, "und sie wollen, dass es öffentlich bleibt". Schon im Juni soll es so weit sein. Dann wollen sie hier in einem ersten Schritt Café und Restaurant eröffnen. Schon bald sollen dann auch die ersten Hotelgäste einchecken.