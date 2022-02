Nach den Schüssen auf Polizeibeamte am Dienstagabend in Ziegenrück (Saale-Orla-Kreis) hat die Polizei neue Erkenntnisse gewonnen. Eine Polizeisprecherin sagte, der 33-jährige Mann habe mit einem Luftdruckgewehr auf die Kollegen geschossen. Die Tatwaffe werde zurzeit auf Manipulationen untersucht, sie sei äußerlich nicht von anderen Gewehren zu unterscheiden gewesen.

Die Polizei wurde am Dienstagabend nach Ziegenrück gerufen, dann fielen Schüsse. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Jochen Tack

Der Mann hatte die Polizisten den Angaben zufolge offensichtlich unter einem falschen Vorwand zu seiner Wohnung gelockt und dann auf sie geschossen. Am Funkstreifenwagen der Polizisten seien mehrere Einschusslöcher entdeckt worden. An dem Einsatz seien vier Polizeibeamte aus Saalfeld beteiligt gewesen. Sie wurden von den Schüssen nicht getroffen. Der Mann sei bereits polizeibekannt gewesen. Donnerstagnachmittag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Der 33-Jährige hatte laut Staatsanwaltschaft am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr selbst die Polizei gerufen. Als die Polizisten eintrafen, soll er auf sie und ihren Streifenwagen geschossen haben. Die Polizei nahm den Mann gegen Mitternacht widerstandslos fest. Nach Recherchen der Funke Mediengruppe wollte der Mann offenbar die Beamten provozieren, um von deren Schüssen getroffen zu werden. Er soll seit etwa einem Jahr in Ziegenrück am Hohenwartestausee gewohnt haben.