Mehr als 150 Euro für Hefter, Blöcke, Stifte, Radiergummis, aber auch für das Laminieren der Schulbücher. So viel schätzt Beate Thiele, hat sie für ihre vier Kinder, die die sechste und siebte Klasse bzw eine Berufsschule besuchen, dieses Mal ausgegeben. "Vergangenes Jahr hatte ich noch die Wahl, welche Produkte ich kaufe", sagt die alleinerziehende Geraerin. Das sei dieses Mal nicht mehr der Fall. "Ich kaufe jetzt das, was am preiswertesten ist."

Und nimmt dabei in Kauf, dass die Produkte eine schlechtere Qualität haben und schneller kaputt gehen - und sie nachkaufen muss. Schulbücher leiht sie schon seit mehreren Jahren aus: "Trotzdem sind die Schulmaterialien jedes Jahr ein großer Posten im Portemonnaie", erklärt sie.

Schulmaterialien mit Papier und Pappe besonders teuer

Birgit Käßner kann die steigenden Preise für Hefter, Zeichenpapier und Blöcke nur bestätigen. Im Spiel- und Schreibwarengeschäft Döpel in Neustadt an der Orla, in dem sie arbeitet, machen Schulmaterialien einen wichtigen Teil des Umsatzes im Sommer aus. "Teurer wurde vor allem alles, was mit Papier zu tun hat", erklärt sie. Zum Beispiel Blöcke, Schulhefte, Schnellhefter aus Pappe.

Teurer wurde vor allem alles, was mit Papier zu tun hat. Birgit Käßner Spiel- und Schreibwarengeschäft Döpel

Die Preise dafür stiegen wesentlich stärker als die knapp 14 Prozent, welche das Statistische Bundesamt vor wenigen Tagen vermeldete. Die Statistiker hatten vor wenigen Tagen diese Entwicklung mit Zahlen untermauert: Demnach stiegen in Deutschland die Preise für Schulhefte im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 14 Prozent - und damit fast doppelt so stark wie die allgemeine Teuerungsrate in Thüringen, die im Juli bei 7,6 Prozent lag.

Grund seien anhaltende Papierknappheit und steigenden Kosten für die Papierproduktion. Dagegen erhöhten sich die Preise für Stifte, Farbkästen, Füller oder Füllerpatronen nur um 4,7 Prozent im Vergleich zum Juli des Vorjahres. Hefte, Stifte, Radiergummi - Schulbedarf wird teurer. Bildrechte: dpa

Kunden zeigen Verständnis über erhöhte Preise

Birgit Käßner bekräftigt das: Teurer seien die Schulmaterialien ungefähr mit Beginn des Krieges in der Ukraine geworden. Zuerst sei das Kopierpapier fast um die Hälfte teurer geworden, dann die Schulmaterialien. Doch Preise für die Schnellhefter aus Plaste, Füller oder andere Stifte stiegen bisher weit weniger stark an.