Wegen der erwarteten Anreisestaus zum Festival "SonneMondSterne" müssen einige Schüler aus der Region Saalburg (Saale-Orla-Kreis) am Mittwoch nicht zum Unterricht in die Schule kommen. Wie die "Ostthüringer Zeitung" (OTZ) berichtet, betrifft das zum Beispiel Kinder aus Gräfenwarth und Saalburg, die an der Böttger-Grundschule in Schleiz lernen.