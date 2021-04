Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN sagte Christian Herrgott am Freitag, er habe die E-Mail in seiner Funktion als erster Beigeordneter des Landrates verschickt. Außerdem arbeite er für den Landkreis an einem Konzept zur Wiederöffnung der Schulen mit. Der E-Mail vorausgegangen war eine Beratung des Pandemiestabs am Mittwoch, an der auch der Schulamtsleiter für Ostthüringen teilgenommen habe. Dabei sei aufgrund der hohen Infektionszahlen entschieden worden, die Schulen im Saale-Orla-Kreis noch bis zum 18. April geschlossen zu halten, sagte Herrgott.

In dem Brief von Bildungsminister Helmut Holter werden die Eltern darüber informiert, dass mit dem Beginn des Unterrichts am 12. April in den Schulen kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen sollen. Der Saale-Orla-Kreis, der in den vergangenen Wochen zu den Corona-Hotspots zählte, will seine Schulen und Kindergärten erst am 19. April öffnen. Der Landkreis plant außerdem, dass am Präsenzunterricht in den Schulen nur Schüler teilnehmen dürfen, die sich zweimal in der Woche mit kindgerechten Schnelltests testen lassen. Mit Stand vom Freitag habe aber bisher nur ein Teil der Schulen im Saale-Orla-Kreis die Tests vom Land Thüringen erhalten.