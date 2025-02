Nach Angaben des Gesundheitsamts in Schleiz sind seit Beginn dieses Jahres bisher sieben Fälle von Krätze im Saale-Orla-Kreis gemeldet worden. Im Jahr 2024 seien es 70 Fälle gewesen, im Jahr zuvor 34. Die Fallzahlen seien in den vergangenen Jahren gestiegen, der Anstieg sei deutschlandweit zu beobachten, hieß es.

Da Krätze-Fälle nur in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen überwiegend Minderjährige betreut werden, in Pflegeheimen, der Eingliederungshilfe, in Obdachlosenunterkünften, Flüchtlingsunterkünften und Justizvollzugsanstalten meldepflichtig seien, sei die Zahl der gemeldeten Fälle nicht identisch mit der Zahl der Erkrankungen. Die Statistik zeige, dass die Krankheit mittlerweile vor allem in Pflegeheimen öfter auftritt.