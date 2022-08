Das Technofestival SonneMondSterne am Bleilochstausee im Saale-Orla-Kreis beginnt nach zwei Jahren Corona-Pause am Freitag. Bereits seit Mitte der Woche reisen laut Polizei schon viele Besucher an. Ein Teil der Zeltplätze rund um das Festivalgelände ist bereits ausgelastet. Insgesamt werden 40.000 Besucher erwartet. Die Headliner in diesem Jahr - etwa die Chainsmokers, Martin Garrix, Charlotte de Witte und Nina Kraviz - wurden aus der Planung für 2020 übernommen.