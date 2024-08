Das Festival SonneMondSterne am Bleilochstausee ist zum 26. Mal am Bleilochstausee gestartet. Es ist eines der größten Open-Air-Festivals der elektronischen Musik in Europa in Saalburg (Saale-Orla-Kreis). Die bisher obligatorische Staus zur Anreise Mitte der Woche sind ausgeblieben - Landkreis, Polizei und Veranstalter hatten ihr Wegekonzept verbessert. Schulbusse sind vorsorglich ausgefallen.

