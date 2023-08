Die 21-Jährige wurde in eine Krankenhaus gebracht (Symbol).

Die 21-Jährige wurde in eine Krankenhaus gebracht (Symbol). Bildrechte: IMAGO / Gottfried Czepluch

Auf dem Gelände des SonneMondSterne-Festivals hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 21 Jahre alte Festivalbesucherin von einem Anhänger überrollt. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Obwohl die Veranstalter darum gebeten hatten, später anzureisen, staute sich der Verkehr zur Bleilochtalsperre bei Saalburg-Ebersdorf bereits am Mittwochmorgen. Die Polizei sperrte daraufhin die Anschlussstelle Schleiz in beiden Richtungen, um den Verkehr aufzuteilen.

Tausende Elektro-Fans reisen zum SonneMondSterne-Festival an. Bildrechte: MDR/Björn Walther

Bis zum Abend stockte es unter anderem auch an der A9-Abfahrt Schleiz sowie aus Richtung Tanna. Die Polizei sprach laut Ostthüringer Zeitung vom " Wacken-Effekt ", bis zum Mittag seien ein Drittel mehr Gäste angereist als 2022. Nach Angaben der Polizei wird darüber nachgedacht, das Verkehrskonzept im nächsten Jahr angesichts der Anreisewelle zu ändern.

Das SonneMondSterne-Festival beginnt am Freitag in Saalburg-Ebersdorf. Es ist eines der größten Festivals für elektronische Musik in Deutschland und Europa und findet dieses Jahr zum 25. Mal statt. 33.000 Fans werden erwartet, das Festival ist ausverkauft.