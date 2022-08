Nach mehreren durchtanzten Nächten ist am Sonntag das Elektro-Festival "SonneMondSterne" am Bleiloch-Stausee in Saalburg zu Ende gegangen. In den vergangenen drei Tagen feierten rund 40.000 Fans. Die Polizei sprach von einem sehr friedlichen Festival. Trotzdem gab es mehr als 300 Delikte und jeweils drei verletzte Polizisten und Besucher.