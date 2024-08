Noch frisch und unberührt wirken die Wiesen um das Festivalgelände, auf dem am kommenden Wochenende 36.000 Partypeople erwartet werden. Kurz vor der Eröffnung des "SonneMondSterne"-Festivals an der Bleilochtalsperre schrauben Aufbauteams an Boxentürmen, Gabelstapler tanzen Ballett, um alles mögliche an den richtigen Platz zu bringen. Die Stagehands - also Bühnenhelfer - sind gut gelaunt. Es kann bald losgehen.