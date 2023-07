Auch wenn das Festival erst am Freitag, den 11. August, beginnt, öffnet der Campingplatz bereits am Mittwoch, den 9. August. Ab 10 Uhr werden die ersten Gäste auf das Gelände gelassen. Besucher dürfen ihre Autos mit auf das Gelände nehmen. Strom und Wasseranschlüsse etwa für Wohnmobile gibt es nicht. Mehrere Duschen , Toiletten und Trinkwasser-Anlagen stehen aber zur Verfügung.

Spätestens am Montagmorgen müssen alle Gäste das Gelände wieder verlassen haben. Der Zeltplatz ist in einen lauten und einen leisen Bereich aufgeteilt. Im lauten Bereich darf rund um die Uhr gefeiert werden. Im leisen Campingbereich bittet der Veranstalter darum, dass Gäste sich möglichst ruhig verhalten.

Der Veranstalter bietet Speisen und Getränken auf dem Festivalgelände als auch auf dem Campingplatz an. Einen Supermarkt wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Seit 2019 sei dafür kein passender Partner mehr gefunden worden, sagt Philipp Helmers.

Um Besucher dazu zu bewegen, ihren Müll richtig zu entsorgen, gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Müllpfand. Der Abfall kann an den Müllstationen bei den Duschinseln und an den mobilen Müllfahrzeugen abgegeben werden. Die Müllrückgabe ist am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr möglich. Wer Müllsäcke auf dem Festivalgelände erwirbt, bekommt bei der Abgabe seinen Müllpfand zurück. Ein Sack muss aber mindestens zu Dreivierteln mit Müll gefüllt sein.