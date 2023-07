Die A9 bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis in Richtung München ist wieder frei. Das teilte die Polizei mit. Wegen eines Unfalls bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis war die Strecke am Montagnachmittag voll gesperrt. Am Nachmittag sei ein Laster bei Dittersdorf im Saale-Orla-Kreis aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort sei er mit der Schutzplanke kollidiert.