Nach der Insolvenz der Sternbach-Klinik in Schleiz ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für den Saale-Orla-Kreis vorerst gesichert. Wie die Kassenärztliche Vereinigung (KV) mitteilte, können sich ab dem 3. Oktober Patienten mit Beschwerden an den Bereitschaftsdienst der Thüringen-Kliniken in Pößneck wenden.