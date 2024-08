Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Krankenhaus Sternbach-Klinik in Schleiz vor Schließung

14. August 2024, 15:35 Uhr

In Thüringen bahnt sich die nächste Insolvenz eines Krankenhauses an. Ende August soll die Sternbach-Klinik in Schleiz im Saale-Orla-Kreis schließen. Rund 200 Angestellte sind betroffen. Derzeit befinden sich mehrere Kliniken in Thüringen in finanziellen Schwierigkeiten.