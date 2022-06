Zur Bundesgartenschau 2021 kam auf Initiative des Schlossparkvereins und des Bürgervereins Möschlitz vorübergehend eine Ausstellung hinein. Die Türen waren geöffnet und zeigten Schautafeln und Fotos über den Ort, den Park und seinen berühmtesten Gärtner Alwin Berger - mitsamt Kakteen.

Uneinigkeit zwischen Stadt und Bürgerverein

Jetzt will die Stadt die Orangerie endlich sanieren. Es gibt Ideen, wie sie wiederbelebt kann. Der stellvertretende Bürgermeister Allam Hanna (CDU) schlug vor, daraus einen Ort für Veranstaltungen zu machen. Es gibt auch Ideen für ein Café. Der Bürgerverein Möschlitz möchte in der Orangerie auch gerne an Alwin Berger erinnern. Auch Kakteen aus der Sammlung des Bürgervereins mit Bezug zu dem Botaniker könnten dort stehen, sagt Lutz Schmalfuß.

Doch der stellvertretende Bürgermeister Hanna ist anderer Meinung. Er sagt: "Ich möchte kein Kakteenhaus." Schmalfuß hält dagegen. "Das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja kein Kaktus-Museum aufbauen." Aber: "Wenn es hier einen bedeutenden Botaniker gegeben hat, warum kann man dann nicht an ihn erinnern? Das wäre doch eine Chance", meint Schmalfuß. Schließlich gebe es Interesse an einen Erinnerungsort für Alwin Berger - von der Deutschen Kakteenvereinigung, von Wissenschaftlern und Kakteen-Liebhabern auf der ganzen Welt. Der Bürgerverein sieht das als Alleinstellungsmerkmal in Thüringen und Chance für den Tourismus in der Region.

Kakteen-Experte Alwin Berger wurde 1871 in Möschlitz bei Schleiz geboren. Seine erste berufliche Station als Gärtner und Botaniker war der Schlosspark in Ebersdorf. Anschließend hat er sich weltweit einen Namen gemacht: erforschte Kakteen, schrieb Bücher und gestaltete den Botanischen Garten der Wilhelma in Stuttgart. Der Bürgerverein Möschlitz hat einen großen Nachlass von Berger. Für den sucht er schon länger einen dauerhaften Ausstellungsort - bis jetzt aber ohne Erfolg.

Diskussionsrunde zur Zukunft der Orangerie

Um weitere Stimmen zu hören, hatte der Bürgerverein Möschlitz am Donnerstag die Einwohner zu einer Diskussionsrunde in Ebersdorf eingeladen. Knapp 40 Menschen kamen, darunter auch der stellvertretende Bürgermeister und mehrere Stadträte. Laut Hanna soll der Holzfußboden der Orangerie erhalten und aufgearbeitet werden.

Die Fassade werde saniert, die Fenster gestrichen. Ein zuerst angedachter Anbau mit Sanitäranlagen sei nicht mehr in Planung. Es gehe darum, Kosten zu sparen. Rund 1,8 Millionen Euro hatte die Stadt zu Jahresbeginn im Haushalt für die Sanierung verankert. Die Hälfte davon seien Fördergelder. Jetzt sollten die Arbeiten so schnell wie möglich beginnen.

Die Orangerie als Ort für Veranstaltungen, Tanz, Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern wiederzubeleben – dafür gab es Zustimmung. Auch einen Platz für Alwin Berger könnte es geben. Eine Idee war, auch Studierende in den Prozess einzubeziehen.