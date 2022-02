Umgestürzte Bäume, heruntergerissene Stromleitungen - wie Mikado - so beschreibt Wehrführer Sandro Wildt die Lage. Die Feuerwehr in Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) hat nach den Stürmen der vergangenen Woche mehr als 70 Einsätze gezählt.

Auf der Straße in Richtung Weitisberga, an der Talstation sind am Freitag auf einem Kilometer 16 Bäume auf die Straße gestürzt. Auch die Bahnstrecke war dicht. Mit dem Feuerwehrauto war zum Bahndamm kein Durchkommen, also wurden die Feuerwehrleute mit der Bahn von Hockeroda aus gefahren.