Über drei Spuren rollt der Verkehr auf der A9 in Richtung Norden. Kurz hinter der Auffahrt Schleiz geht es bergab, dann kommt eine scharfe Linkskurve. Die abschüssige Strecke führte vor allem bei schlechten Straßenverhältnissen immer wieder zu Unfällen mit Schwerverletzten und Toten.

"Auch für unsere Kameraden war die Arbeit auf der Autobahn eine gefährliche Angelegenheit", sagt der Stadtbrandmeister von Schleiz, Ronny Schuberth. Die Feuerwehr musste immer wieder ausrücken, um eingeklemmte Menschen aus ihren Fahrzeugen zu befreien. Manchmal nur Zentimeter neben dem rollenden Verkehr.

Elf Jahre lang, so der Schleizer Feuerwehr-Chef, machten sie sich hier für ein Tempolimit stark, wendeten sich an das Landratsamt, die Polizei und auch das Landesamt für Bau und Verkehr. Zunächst vergeblich.

Nach zahlreichen Unfällen lenken Verkehrsplaner ein

In den Jahren 2016 und 2017 stiegen die Unfallzahlen weiter. Bis zu 14 Mal krachte es auf dem kurzen Stück in Richtung Norden. Dann lenkten die Verkehrsplaner ein. Am 10. Januar 2018 montierten Arbeiter die Schilder mit einem Tempolimit. Seitdem dürfen Fahrzeuge hier nur noch mit maximal 120 Kilometern pro Stunde unterwegs sein.

Mit Tempolimit auf A9 bei Schleiz ein Drittel weniger Unfälle

Schon im ersten Jahr gab es auf den gerade mal 600 Metern nur noch zwei Unfälle. Auch in den Folgejahren gingen die Unfälle im Jahresschnitt um zwei Drittel zurück. Für die Feuerwehr ist die Entwicklung eine Bestätigung ihres Kampfes für das Tempolimit.

Die Autobahnpolizei in Hermsdorf will aber noch nicht von Entwarnung sprechen. "In den vergangenen fünf Jahren gab es zwei Corona-Jahre mit weniger Verkehr", sagt Pressesprecher Oliver Hanf. "Außerdem spielen natürlich auch die Straßenverhältnisse immer eine Rolle." Heißt: In regenreichen Jahren kann es durchaus auch wieder zu mehr Unfällen kommen. Und bei schneeglatten Straßen hilft auch Tempo 120 nicht, wenn die Autos schon bei 80 Kilometern pro Stunde den Berg hinab rutschen. Viele Unfälle auf der A9 bei Schleiz ereigneten sich in den vergangenen Jahren, als es dunkel war. Deshalb will die Autobahnpolizei die Entwicklung weiter beobachten. (Archivfoto) Bildrechte: Ronny Schuberth/Feuerwehr Schleiz

Rückblickend war gerade das unfallreiche Jahr 2017 schwierig. Fast alle gemeldeten Unfälle bei Schleiz ereigneten sich bei nasser oder glatter Fahrbahn, außerdem war es in der Hälfte der Fälle auch noch dunkel. Deshalb will die Autobahnpolizei die Entwicklung weiter beobachten.

Im Vorjahr steigt Zahl der Unfälle bei Schleiz wieder an

Das Jahr 2022 scheint den Ordnungshütern mit ihrer Skepsis recht zu geben. Die Unfallzahlen stiegen wieder an. Insgesamt acht Unfälle gab es an der Stelle. Trotz Tempolimit. Offen ist, ob sich alle Autofahrer auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Das wird die Polizei möglicherweise in Zukunft stärker kontrollieren.

Feuerwehr für weitere Tempolimits