Die Thüringen Kliniken wollen ihr Krankenhaus in Pößneck für rund 26 Millionen Euro neu ausrichten. Wie ein Sprecher der Thüringen Kliniken in Saalfeld sagte, soll das Krankenhaus zu einem ambulanten Operationszentrum umgebaut werden. An das ambulante Operationszentrum sollen die bereits bestehende Klinik für Innere Medizin, die Notaufnahme und mehrere Abteilungen angeschlossen werden. Die Unfallchirurgie werde Ende September in die Thüringen Kliniken nach Saalfeld verlagert.

Bettenzahl wird reduziert

Die Zahl der Krankenhausbetten am Standort Pößneck werde sich von derzeit 108 deutlich verringern, so der Sprecher. Im Bereich Innere Medizin rechnen die Thüringen Kliniken in den kommenden Jahren mit einem höheren Bedarf an stationären Leistungen. Deshalb werde die Innere Medizin erweitert.

Künftig solle es am Standort der Klinik in Pößneck außerdem neue Servicebereiche für Patienten geben, zum Beispiel eine Apotheke. Zudem solle eine Rettungswache neu gebaut werden. Die Investitionskosten für den Umbau des Krankenhauses liegen bei 26 Millionen Euro. Beim Land haben die Thüringen Kliniken Fördergelder beantragt.

Konzept soll Standort langfristig sichern

Die Thüringen Kliniken reagieren nach eigenen Angaben auf den demografischen Wandel. Weniger Einwohner bedeuteten langfristig auch weniger Patienten. Außerdem werde es für Krankenhäuser auf dem Land immer schwieriger, Fachleute zu finden. Zudem sind von den Krankenkassen ambulante Operationen gewünscht, um Kosten zu sparen. Das Zukunftskonzept für das Krankenhaus in Pößneck solle den Standort langfristig sichern.