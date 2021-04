Polizei Tödlicher Verkehrsunfall bei Pößneck

Auf der B281 bei Pößneck im Saale-Orla-Kreis ist ein 75 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben kam der Mann am Samstagvormittag aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann wohl mit seinem Beatmungsgerät hantiert, als er im Auto am Samstag nahe Pößneck unterwegs gewesen war.

Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei noch nicht klar. Bildrechte: MDR/Björn Walther