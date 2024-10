Das Drachenboot-Rennen am Samstag auf dem Bleichlochstausee bei Saalburg im Saale-Orla-Kreis ist vom plötzlichen Tod eines Teilnehmers überschattet worden. Wie der Jenaer Kanu- und Ruderverein als Veranstalter mitteilte, hatte der Sportler aus unbekannter Ursache während des Rennens das Bewusstsein verloren.

Der Mann aus Brandenburg starb trotz unmittelbar eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch vor Ort. Die Veranstalter seien tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen des Verstorbenen.

Die Langstreckenregatta im Drachenbootsport fand nach fünfjähriger Pause erstmals wieder statt und soll nun alle zwei Jahre in Saalburg ausgetragen werden. Von den zwölf teilnehmenden Teams war das Team "Fließexpress / Berlin Dragons" am schnellsten und legte die elf Kilometer lange Strecke in 58:38 Minuten zurück. Das Thüringer Team "Draco Jenensis" landete auf Platz acht.