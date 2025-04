Der am Samstag in einem der Plothener Teiche gefundene Mann ist offenbar bei einem Unfall gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ist der 47-jährige Mann aus Gera vermutlich krankheitsbedingt verunglückt.

Der Mann, ein Mitarbeiter des Campingplatzes Plothener Teiche in Debra, war zuletzt am Freitagabend gesehen worden. Am Samstagvormittag hatten Zeugen den leblosen Körper im Wasser entdeckt und die Leitstelle alarmiert.