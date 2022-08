In Triptis baut die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck-Triptis derzeit drei neue Häuser mit 24 modernen, seniorengerechten, energieeffizienten Wohnungen. Die Außenwände sind gedämmt, die Fenster mit Schiebeläden gegen Kälte und Hitze geschützt, eine Solaranlage unterstützt die Erdgasheizung.

Heute würde das Wohnungsunternehmen so ein Projekt nicht mehr in Angriff nehmen, sagt Geschäftsführer Ingo Kruwinnus. Die Preise für Baumaterial sind gestiegen, die Zinsen ebenso, die Lieferketten sind gestört, schon die Dämmung für die Bodenplatte war nicht zu bekommen. Auch wenn Kruwinnus die Handwerksbetriebe auf dieser Baustelle ausdrücklich lobt, es ist gerade nicht einfach, welche zu finden - der Fachkräftemangel.

Die hohen Zahlungen an die Gaslieferanten hätten Einfluss auf die Investitionen der Wohungsunternehmen, sagt Frank Emrich vom Verband Thüringer Wohnungswirtschaft. Dessen Mitglieder, kommunale Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften besitzen etwa die Hälfte aller Thüringer Mietwohnungen. Man werde weniger und später investieren, die hohen Energiekosten schmälern die Liquidität der Wohnungsgesellschaften, sagt Emrich.

Auch wenn die Unsicherheit in vielen Bereichen derzeit groß sei: "Die Thüringer Wohnungswirtschaft ist gut aufgestellt", sagt Emrich. Man müsse keine Sorge haben, dass aufgrund der aktuellen Situation einzelne Unternehmen in große Schwierigkeiten kommen. Bliebe die Situation langfristig so, könne es das da und dort aber schon eng werden.