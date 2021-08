Bei einem Verkehrsunfall auf der A9 bei Triptis ist am späten Samstagnachmittag eine Frau schwerstverletzt worden. Sie wurde laut Autobahnpolizei in ihrem Auto eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Die Autobahn ist seit etwa 17 Uhr in Richtung Berlin voll gesperrt. Der Verkehr staut sich bereits auf mehreren Kilometern.