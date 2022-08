Pößneck-Triptis Wie die Wohnungswirtschaft mit Inflation und Gassorgen umgeht

Die Energiekrise belastet viele Wohnungsunternehmen.

Investitionen in größere Projekte werden zurückgefahren.

Der Verband Thüringer Wohnungswirtschaft hält die Branche mittelfristig aber für krisensicher.

Von Mieterhöhungen wird meist abgesehen.

In Triptis baut die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck-Triptis derzeit drei neue Häuser, 24 moderne, seniorengerechte, energieeffiziente Wohnungen. Die Außenwände sind gedämmt, die Fenster mit Schiebeläden gegen Kälte und Hitze geschützt, eine Solaranlage unterstützt die Erdgasheizung. Heute würde das Wohnungsunternehmen so ein Projekt nicht mehr in Angriff nehmen, sagt Geschäftsführer Ingo Kruwinnus. Die Preise für Baumaterial sind gestiegen, die Zinsen ebenso, die Lieferketten sind gestört, schon die Dämmung für die Bodenplatte war nicht zu bekommen. Auch wenn Kruwinnus die Handwerksbetriebe auf dieser Baustelle ausdrücklich lobt, es ist gerade nicht einfach, welche zu finden - der Fachkräftemangel.

Energiekrise drosselt Liquidität

Und dann sind da noch die hohen Energiepreise. Die Wohnungsgesellschaften und - genossenschaften müssen die hohen Gaspreise jetzt bezahlen, abgerechnet wird aber viel später. Das heißt, das Geld bekommen sie erst im nächsten Jahr von den Mietern wieder. Und vielleicht auch nicht von allen.

Wir müssen davon ausgehen, dass Mieter die Nachzahlungen nicht leisten können. Das führt zu Verlusten bei den Wohnungsunternehmen und beeinträchtigt deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Frank Emrich Verband Thüringer Wohnungswirtschaft

Investitionen werden zurückgefahren

Die hohen Zahlungen an die Gaslieferanten haben Einfluss auf die Investitionen der Wohungsunternehmen, sagt Frank Emrich vom Verband Thüringer Wohnungswirtschaft. Dessen Mitglieder, kommunale Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften besitzen etwa die Hälfte aller Thüringer Mietwohnungen. Man werde weniger und später investieren, die hohen Energiekosten schmälern die Liquidität der Wohnungsgesellschaften, sagt Emrich.

Man spreche derzeit mit der Politik, wie man die Liquidität im Krisenfall erhalten könne. Aber auch darüber, wer einspringt, wenn Mieter ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können. Auch mit den Mietern spreche man, um die Vorauszahlungen schon jetzt zu erhöhen.

Verband sieht Wohnungswirtschaft für Krise gerüstet

Auch wenn die Unsicherheit in vielen Bereichen derzeit große sei: "Die Thüringer Wohnungswirtschaft ist gut aufgestellt", sagt Emrich. Man müsse keine Sorge haben, dass aufgrund der aktuellen Situation einzelne Unternehmen in große Schwierigkeiten kommen. Bliebe die Situation langfristig so, könne es das da und dort aber schon eng werden.

Wohnungesellschaften schlagen Sparkurs ein

Auch bei der kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck-Triptis werden nicht alle geplanten Sanierungsmaßnahmen möglich sein. "Wir müssen das Tempo drosseln, einiges wird ins Stocken geraten", sagt Geschäftsführer Kruwinnus. Der langfristige Plan sei unter den derzeitigen Bedingungen nicht zu halten.

Es ist schon so, dass einiges ins Stocken gerät und der langfristige Wirtschaftsplan unter den derzeitigen Bedingungen nicht mehr zu halten ist. Ingo Kruwinnus GWG Pößneck/Triptis

Nicht nur die Mieter sollen sparen, auch die Wohnungsgesellschaften tun es. In Pößneck zum Beispiel wird in fast allen Häusern die Vorlauftemperatur der Heizung in der Nacht gesenkt.

