Eschenbach-Porzellan in Triptis will seine Kunden auch weiterhin mit dem bekannten Zwiebelmuster beliefern. Laut Geschäftsführer Rolf H. Frowein werden momentan Lagerbestände abverkauft. Parallel laufe die Produktion einzelner Artikel bei einem Kooperationspartner in Polen an. Dort sollen in Zukunft auch Serien der Marke Eschenbach hergestellt werden.

Eschenbach-Porzellan ist unter anderem bekannt für das Zwiebelmuster-Dekor. Bildrechte: MDR/Franziska Nössig