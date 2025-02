Im Prozess um den Überfall auf einen Jugendclub in Remptendorf im Saale-Orla-Kreis ist am Dienstag ein Urteil gefällt worden. Das Amtsgericht in Rudolstadt hat den Hauptbeschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt. Außerdem muss der Mann 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.