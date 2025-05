Bei einem Unfall auf der A9 zwischen Dittersdorf und Schleiz (Saale-Orla-Kreis) ist am Montagmorgen ein 30-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann in Fahrtrichtung München nahezu ungebremst auf das Heck eines Sattelzuges auf. Dabei wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Warum er auf den Lkw auffuhr, ermittelt die Polizei derzeit noch.