Auf der Autobahn A9 in Thüringen ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Autobahnpolizei saß er in einem Kleinbus, der gegen 1 Uhr auf der Fahrbahn Richtung München auf einen vorausfahrenden Lkw-Sattelzug geprallt war. Der Fahrer des Kleinbusses wurde leicht verletzt, zwei andere Insassen schwer. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst stehen um den Kleinbus auf der A9 nahe der Anschlussstelle Schleiz. Bildrechte: Ronny Schuberth/Feuerwehr Schleiz