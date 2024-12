Im Saale-Orla-Kreis ist am Dienstag ein Autofahrer bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Laster an der A9-Abfahrt Bad Lobenstein zur B90 mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge rutschten in den Graben.