Bei einem Unfall auf der A9 im Saale-Orla-Kreis sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Angaben der Autobahnpolizei war zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz ein Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Der Beifahrer im Transporter sei bei dem Aufprall schwer verletzt worden, der Fahrer leicht. Es entstand nach ersten Angaben ein Schaden von rund 40.000 Euro.

Die Autobahn in Richtung München musste wegen des Rettungseinsatzes gesperrt werden. Der Verkehr wurde zeitweise über Oettersdorf umgeleitet. Der angeforderte Rettungshubschrauber konnte wegen eines technischen Defekts nicht starten. Stattdessen wurden die Verletzten mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der defekte Hubschrauber wurde direkt auf der Autobahn repariert, so ein Sprecher der Autobahnpolizei. Gegen 13 Uhr konnte eine Spur wieder freigegeben werden. Sowohl auf der Autobahn als auf der Umleitungsstrecke muss weiter mit Verkehrsproblemen gerechnet werden.