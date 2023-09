Auf dem Bleilochstausee bei Saalburg-Ebersdorf in Ostthüringen sind am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zwei Schiffe zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren an dem Unfall ein Passagierschiff mit rund 20 Fahrgästen und ein Grillboot mit fünf Personen beteiligt. Beide seien an der Anlegestelle Saalburg auf der Höhe des Hotels Kranich aufeinandergeprallt. Verletzt habe es nicht gegeben.

Die Brücke des Friedens in Saalburg überquert den Bleilochstausee. In der Nähe stießen die beiden Schiffe zusammen. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/CHROMORANGE