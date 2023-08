Auf der A9 in Fahrtrichtung München hat in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht ein Pkw lichterloh gebrannt. Nach Angaben der Polizei konnten die drei Insassen das Auto kurz nach der Abfahrt Schleiz noch auf dem Standstreifen abstellen. Sie entkamen unverletzt. Mit ziemlicher Sicherheit sei ein technischer Defekt die Brandursache, so die Polizei.