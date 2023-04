Durch Streamingdienste wie Netflix, Amazone Prime und Co. mussten viele Videotheken in Thüringen in den letzten Jahren schließen.

Die Corona-Pandemie war für die verbleibenden Videoverleiher schwierig, da wichtige Blockbuster nicht von den Filmstudios veröffentlicht wurden.

Weil auch in Pößneck der Umsatz mit dem Verleih von Videos zurückgeht, setzt der Inhaber nun auf Schallplatten als zweites Standbein und hofft so zu überleben.

In Michael Wöllners kleiner Videothek im Herzen von Pößneck reiht sich Regalmeter an Regalmeter. Tausende Spielfilme, Märchen und Horrorstreifen, aber auch Spiele bietet der Videothekar an. Und das seit März 1990. Ältere Titel werden in Videothek in Pößneck zugunsten aktuellerer Produktionen verkauft. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Damals fand er in Bayern einen Geschäftspartner, der ihm die ersten hundert Videokassetten mit auf den Weg gab. "Die hundert Stück waren schon am zweiten oder dritten Wochenende komplett ausgeliehen", erzählt Michael Wöllner. "Am Anfang lief die Sache phänomenal!"

Videotheken-Interessenverband hat sich aufgelöst

Schnell breitete sich die Branche in den neuen Bundesländern aus, Videotheken boomten, in fast jedem Haushalt stand ein Videorecorder. Allein in Pößneck buhlten drei Videotheken um Kundschaft. Doch seit den 2000er-Jahren scheint die Zeit abgelaufen.