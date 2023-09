In Plothen (Saale-Orla-Kreis) gibt es auch nach der Wahl am Sonntag noch keinen neuen Bürgermeister. Nach Angaben des Wahlvorstands hat die Wahl kein Ergebnis gebracht. Da es keine Kandidaten gab, stand eine sogenannte Mehrheitswahl an, bei der Namen auf Wahlzettel geschrieben wurden. Dabei ist keiner der Namen auf mehr als die Hälfte der Stimmen gekommen.