Der in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) gewählte Bürgermeister Ronald Schricker hat die Wahl abgelehnt. Der ausschlaggebende Grund für seine Entscheidung sei der notwendige Jobwechsel gewesen, sagte er MDR THÜRINGEN. Weil er in der Hirschberger Stadtverwaltung arbeitet, hätte er seinen Job für den Bürgermeisterposten kündigen müssen. In der einwöchigen Bedenkzeit nach der Stichwahl habe er nach eigenen Angaben aber keine neue Stelle gefunden.