Mehrere Hektar eines Waldgebiets an der Grenze von Bayern und Thüringen sind am Dienstag in Brand geraten. Wie groß genau die betroffene Fläche ist, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Das Feuer habe aber zumindest zeitweise "anscheinend ein recht großes Ausmaß" gehabt.