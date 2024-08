Bildrechte: MDR/News 5

Schwieriger Einsatz Erneut Waldbrand bei Pößneck - Feuerwehr kämpft an steilem Hang gegen Flammen

Hauptinhalt

28. August 2024, 08:22 Uhr

Rund 6.000 Quadratmeter Wald haben in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe von Pößneck gebrannt. Weil das Feuer an einem steilen Hang ausgebrochen war, brauchte die Feuerwehr mehrere Stunden, um das Gebiet zu erreichen und den Brand zu bekämpfen.