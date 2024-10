Am Thüringer Meer soll in den kommenden zwei Jahren ein ausgedehnter Wanderweg entstehen, der die beiden großen Stauseen Hohenwarte und Bleiloch verbindet. Wie Daniel Röll, Geschäftsführer des Zweckverbandes Tourismus und Infrastruktur Thüringer Meer, erklärte, zielt das Projekt darauf ab, den Tourismus in der Region nachhaltig zu fördern. Besonders Kurztrip-Touristen sollen motiviert werden, länger in der Region zu bleiben oder für weitere Etappen zurückzukehren.