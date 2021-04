Triptis im Saale-Orla-Kreis klagt gegen eine genehmigte Windkraftanlage in einem Wald auf seinem Stadtgebiet. Die Kommune hat Widerspruch dagegen eingelegt, dass das Thüringer Oberverwaltungsgericht Anfang Februar zugunsten des Windrads entschieden hat. Bürgermeister Peter Orosz sagte MDR THÜRINGEN, aus Sicht der Stadt muss der Fall neu bewertet werden. Durch das Ende 2020 verabschiedete neue Waldgesetz habe sich die Lage geändert. Der Thüringer Landtag hatte mit dem Gesetz neue Windkraftanlagen in Thüringer Wäldern verboten .

In dem Wald will die Planungsfirma Meridian Neue Energien mit Sitz in Suhl zwei Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von je 4,5 Megawatt errichten. Deren Rotorblatt-Spitzen würden auf der Zwölf-Uhr-Position eine Höhe von 241 Metern erreichen. Das zweite Windrad soll auf dem Gebiet der Kommune Auma-Weidatal errichtet werden, die keine Klage eingereicht hat.