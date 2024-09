Der Saale-Orla-Kreis rückt aus Kostengründen von einem Neubau der Grundschule in Wurzbach ab. Landrat Christian Herrgott (CDU) verwies Montagabend in der Kreistagssitzung darauf, dass für den Bau inzwischen mit Kosten in Höhe 9,3 bis 10,2 Millionen Euro gerechnet werde. Die Landesförderung belaufe sich aber lediglich auf 3,16 Millionen Euro.