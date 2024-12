Die Preilipper Kuppe in Oberpreilipp (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist wieder aufgebaut. Nach Angaben des Heimatvereins wurden für den Bau 24 Jahre lang Spenden gesammelt. Um den Aussichtspunkt zwischen Rudolstadt und Saalfeld in Form einer kleinen Burg wieder aufzubauen, arbeiteten Vereinsmitglieder monatelang ehrenamtlich. Die rund 15.000 Euro an Spenden flossen in Baumaterial.