Der rund fünf Meter hohe Felsen liegt dicht hinter dem Kindergartengebäude. Keine Handbreit passt mehr dazwischen. Keine einfache Aufgabe für die Mitarbeiter der Bergsicherung, sagt Sven Gaudig, der die Niederlassung der Bergsicherung Ilfeld in Unterwellenborn leitet. "Der Fels liegt direkt am Haus an", sagt er. Besonders schwierig sei die Aufgabe auch, weil der Kalksteinfelsen sehr hart sei: "Wir wollen keinen Schaden am Haus verursachen, brauchen aber schweres Gerät, um den Fels abzutragen."

Im Einsatz ist deshalb ein 25 Tonnen schwerer Bagger, der den Kalkstein und die Erde Stück für Stück mit seiner Schaufel abträgt. Danach bringt ein Radlader das Gestein in einen Tagebau. Danach baut ein kleinerer Bagger die neue Böschung auf. Die Böschung wird dann mit sogenannten Mikropfählen und einem Netz gesichert, erklärt Gaudig. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

500 Tonnen Fels werden abgetragen

Dabei frisst sich der Bagger zuerst hinter der rechten Seite des Kindergarten-Gebäudes durch den Fels. Hinter dem Gebäude muss dann ein zehn bis 15 Meter langes Stück der Felswand abgetragen werden. Insgesamt sind das 500 Tonnen. Wenn alles gut geht, können die sieben Erzieherinnen und 40 Kinder Anfang April wieder zurück in ihren Kindergarten. Damit das klappt, arbeiten die Mitarbeiter der Bergsicherung in zwei Schichten, von 6 bis 22 Uhr.

Zum ersten Mal hätten die Erzieher und der Hausmeister im vergangenen August Knackgeräusche und Risse am Felsen festgestellt, sagt Kindergartenleiterin Jana Resperger. "Dadurch sind wir aufmerksam geworden und haben festgestellt, dass der Felsen inzwischen sehr nahe am Gebäude steht", sagt sie. Daraufhin hat der DRK-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt, der Träger des Waldkindergartens ist, die Stadt Saalfeld informiert und einen Gutachter beauftragt, zu prüfen, ob eine unmittelbare Gefahr besteht.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Kinder und Erzieherinnen woanders untergebracht

Der DRK-Kreisverband beschloss, den Kindergarten so lange zu schließen, bis das geklärt ist. Ein sogenanntes Rissmonitoring wurde von einem Institut gemacht. Der Teil des Gebäudes, an den der Felsen anlehnt, wurde gesperrt. Der Betrieb im Kindergarten ging bis Ende Januar weiter. Im Januar gab es dann ein neues Gutachten. Laut diesem bestand jetzt unmittelbare Gefahr, dass Teile des Felsen abbrechen könnten. Kinder und Erzieherinnen wurden in zwei anderen DRK-Kindergärten untergebracht, der Waldkindergarten geschlossen.

Sven Gaudig von der Bergsicherung Ilfeld sagt dazu: "Der Fels an sich ist nicht in Bewegung. Es ist der oberste Meter, der der Erosion preisgegeben ist. Der bewegt sich durch die Frost- und Tauwechsel. Dadurch läuft das Wasser in die Spalten, gefriert und sprengt den Fels auf."

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

DRK sammelt Geld für Felsabbau

Rund 250.000 Euro kostet es, den Felsen abzutragen und zu sichern. Der DRK-Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt könne das nicht allein stemmen, sagt der Vorstandsvorsitzende des Kreisverbands, Matthias Schmidt. Deshalb hat der Kreisverband eine große Spendenaktion gestartet. Die Stadt Saalfeld will prüfen, ob sie etwas aus dem Haushalt dazugeben kann.