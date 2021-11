Ein Lama zu Gast im Pflegeheim: Nach einer Runde ums Gebäude wird nachgeguckt, was im Aufenthaltsraum los ist.

Ein Lama zu Gast im Pflegeheim: Nach einer Runde ums Gebäude wird nachgeguckt, was im Aufenthaltsraum los ist.

Ein Lama zu Gast im Pflegeheim: Nach einer Runde ums Gebäude wird nachgeguckt, was im Aufenthaltsraum los ist. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Große dunkle Augen, Stupsnase und wuscheliges Fell: Die Alpakas Hardes, Hektor, Oskar und Pepe und die Lamas Galileo und Gandalf schauen scheu aus dem Laderaum des Kastenwagens. Mit einem Sprung hüpfen sie dann nach draußen - an der Leine von Michelle Dinter. Sie betreibt einen Alpakahof in Kamsdorf bei Unterwellenborn. Jetzt hat sie mit den vier Alpakas und zwei Lamas einen Auftrag im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Königsee.