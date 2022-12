Die Ankersteine wurden eine sagenhafte Erfolgsgeschichte, was auch dem kaufmännischen Geschick Friedrich Adolf Richters zuzuschreiben sein dürfte. Um die Ankersteine marktfähig zu machen, setzte er auf aggressive Werbekampagnen, die er von Künstlern designen ließ. Ganze Zeitungsseiten kaufte er für seine Reklame. Produkte, die er schon im Verkauf hatte, warben auf der Verpackung für die Bausteine als Geschenk. Er gab Sammelbildchen heraus, um die Kundenbindung zu stärken und in den Bauanleitungen der Kästen, war die letzte Seite stets für ein Gebäude reserviert, das man erst mit dem nächsten Baukasten errichten konnte. "Er hat 1884 sozusagen schon auf Cliffhanger gesetzt", sagt Schroth voller Bewunderung. "Er war ein Visionär."



Zur rasant steigenden Beliebtheit der Ankersteine trugen auch zahlreiche Preise bei, die Richter auf Messen einheimste. 15 Goldmedaillen sollen es bis 1885 gewesen sein. Damit bewarb Richter wiederum die Spielkästen: Lange bevor es das "Spiel des Jahres" gab, labelte Richter seine Kästen als Goldmedaillen-Gewinner. Ein weiterer Werbe-Coup gelang ihm 1887, als er den ersten Sonderbaukasten, ein Modell des Geburtshauses von Pabst Leo XIII., herausbrachte. Einen dieser Kästen schickt Richter an den Vatikan. Das Dankesschreiben, das er daraufhin erhielt, bestätigte: Ankersteine sind "päpstliches Hofspielzeug". Ein Werbeslogan, der ihn schließlich die Türen zu Königshäusern öffnen sollte.



Von da an ist der Siegeszug der Ankersteine nicht mehr aufzuhalten. Königskinder spielten mit Ankersteinen genauso wie die Kinder des damaligen US-Präsidenten Cleveland. Bald hatte das Unternehmen Zweigstellen in Wien, St. Petersburg, London und New York. Als Richter 1910 starb, waren die Ankersteine eine Weltmarke. In seiner Fabrik arbeiten damals 649 Angestellten und produzieren rund 40.000 Baukästen pro Jahr.



Nach Richters Tod begann der Niedergang des Unternehmens. Eine zerstrittene Erbgemeinschaft, eine Wirtschaftskrise und zwei Weltkriege wirtschaften die Firma herunter. Die Verstaatlichung in der DDR aber leitet das Ende der Ankerstein-Ära ein. Zwar produzierte der VEB Ankersteine weiterhin Spielkästen, aber statt Bögen und Steine im Stil der Renaissance und des Barocks, wurden plötzlich sozialistische Bauernhöfe ohne architektonischen Reiz herausgegeben. Der Erfolg blieb aus. 1963 stellte der VEB Ankersteine schließlich die Produktion ein.



32 Jahre vergehen, ehe eine Initiative treuer Ankerstein-Fans um den Berliner Professor Georg Plenge mit Hilfe von Landesfördermitteln die Firma neugründete. Doch das Unternehmen lief nur schleppend an. Mehreren Eigentümer-Wechseln folgten, bis 2017 schließlich die Arbeiterwohlfahrt in Rudolstadt den Betrieb übernimmt. "Wir hatten uns bei der AWO damals wegen der Schule und unseren Kindergärten schon mit Friedrich Adolf Richter beschäftigt und als der damalige Betreiber "Goki" die Ankersteine still und heimlich abwickeln wollte, rief mich der Bürgermeister an“, erinnert sich Hans-Heinrich Tschöpke, der Geschäftsführer der AWO in Rudolstadt. Für eine niedrige sechsstellige Summe kaufte die AWO die Marken- und Bildrechte und gründete die Ankerstein GmbH als Inklusionsbetrieb neu.



Heute arbeiten 13 Menschen in der kleinen Manufaktur. Unter der neuen Betriebsleiterin Ines Schroth schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen und wächst bislang beständig. Das hat vor allem mit dem asiatischen Markt zu tun, wo die pädagogische Lehre von Friedrich Fröbel einen wesentlich größeren Einfluss auf die Erziehung von Kindern hat als in Deutschland. 2019 erhielt die Manufaktur deshalb sogar ein Übernahmeangebot aus China. Doch Schroth und Tschöpke waren sich schnell einig: Die Ankersteine bleiben in Rudolstadt.